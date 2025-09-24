Vivo T4x 5G Smartphone: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇದುವೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿ Vivo ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಈಗ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ವಿವೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಿವೋ T4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ವಿವೋ T4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 5G ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 6.72-ಇಂಚಿನ FHD+ IPS LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ 1080 x 2408 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ Vivo T4x 5G ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 6,500mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದು 44W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಬೊಕೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Vivo T4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ Funtouch OS 15ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು 6GB RAM + 128GB, ನಂತರ 8GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
ಈ Vivo T4x 5G ಮೊಬೈಲ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಂಬಲ, ವೈ-ಫೈ 6 ಬೆಂಬಲ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ v5.4, USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 13,499 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ 17,999 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 13,499 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರಿಗೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ 10,150 ರೂ.ವರೆಗಿನ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನ ಸುಮಾರು 7,849 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.