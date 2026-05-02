ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಗದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (AGR) ಸಂಬಂಧಿತ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು ₹23,649 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು 5Gಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ₹45,000-50,000 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ₹64,046 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಂಪನಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮೊತ್ತದ ಹಣ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಎಜಿಆರ್ ಪರಿಹಾರವು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದರೂ, ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಹಾರವು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್-ಶೀಟ್ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹತೋಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿವೆ. ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾಲ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬಾಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹37,000 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಶೇ.22.6ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಶೇ.49ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಷೇರುದಾರನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕರು - ಯುಕೆಯ ವೊಡಾಫೋನ್ ಪಿಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗುಂಪು ಸುಮಾರು ಶೇ.25.5ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಪಾಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಳಿ ಇದೆ.
₹45,000-₹50,000 ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ-ಇಕ್ವಿಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಪ್ರತಿ issueನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ಹೊರತು ಪ್ರವರ್ತಕರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಪುನರ್ರಚನೆಯ ನಂತರದ ಯಾವುದೇ ಆಂಕರ್-ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕ ಗುಂಪಿನ ಪಾಲನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಉದ್ಯಮ
ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಲೀನದ ನಂತರ ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಕ್ರಮೇಣ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಚಂದಾದಾರರ ಪಾಲು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ 5G ಪುಶ್ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇತರ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಅಥವಾ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.
ಹಲವಾರು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಿರ್ವಾಹಕರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಬಹುದು.
ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾಗೆ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳವಿಲ್ಲದೆ, ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರವು ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು FY36 ಮತ್ತು FY41ರ ನಡುವೆ ಬೃಹತ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ತಕ್ಷಣದ ನಗದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗೆ ₹50,000 ಕೋಟಿಯ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ? ಇದು ಈಗ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಪುನರ್ರಚನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಗಮನವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಸಜ್ಜನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರಾ?
ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ವಿಶಾಲವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ-ಚಾಲಿತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಂದಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಂಪನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಂಕರ್ ಶೈಲಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚರ್ಚೆಯು ಅದನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದೇ?
ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲು ಅದರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಗ್ರೂಪ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ ಪಾಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಬಲ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಹೀಗೆ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ:
* ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಪ್ರಬಲ ಖಾಸಗಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ.
* ದುರ್ಬಲ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
* ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸೀಮಿತ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಏಕೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟಕವಾಗಿದೆ.