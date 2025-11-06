English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕೇವಲ ₹21 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 50 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಕೇವಲ ₹21 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 50 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

VW 50-ಇಂಚಿನ ಪ್ರೊ ಸರಣಿ 4K ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ QLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 54,999 ರೂ. ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಟಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಶೇ.58ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ 22,999 ರೂ.ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 6, 2025, 06:31 PM IST
  • ಈ 50-ಇಂಚಿನ QLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 4K ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ 3840x2160 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ.58ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!
camera icon5
Mars Transit 2025
ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!
ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌..! ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5% ಹೆಚ್ಚಳ?
camera icon5
Namma metro
ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌..! ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5% ಹೆಚ್ಚಳ?
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ 2 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಲಿದೆ
camera icon4
chandra gochar 2025
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ 2 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಲಿದೆ
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
DMart
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕೇವಲ ₹21 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 50 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

VW 50 SmartTv: VW 50-ಇಂಚಿನ ಪ್ರೊ ಸರಣಿ 4K ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ QLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 54,999 ರೂ. ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಟಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಶೇ.58ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ 22,999 ರೂ.ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 689 ರೂ. ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 1500 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೇವಲ 21,500 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು  

VW ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಈ 50-ಇಂಚಿನ QLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 4K ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಟಿವಿ 3840x2160 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ALLM (ಆಟೋ ಲೋ ಲ್ಯಾಟೆನ್ಸಿ ಮೋಡ್), VRR (ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ) ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಟಿವಿ QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, HDR 10+, ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, MEMC ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 2GB RAM + 16GB ROM ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಧ್ವನಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 77 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಮೈಲೇಜ್‌ ನೀಡುವ 110 CC ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು

ಈ ಟಿವಿ ಒಟ್ಟು 3 HDMI ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ (eARC ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ). ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ-ರೇ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ 2 USB ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.1 ಮತ್ತು ಈಥರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ಇದೆ.

ಧ್ವನಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ?

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿ 48 ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ಧ್ವನಿ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 2.1 ಚಾನೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸಬ್ ವೂಫರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ ಬೆಂಬಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ಅನುಭವವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ಮೆಸೇಜ್, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ

ಪ್ರದರ್ಶನ & ವಿನ್ಯಾಸ

ಈ ಟಿವಿ ಫುಲ್ ಅರೇ ಲೋಕಲ್ ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಗಾಢ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 10-ಬಿಟ್ QLED ಪ್ಯಾನೆಲ್, HDR10+, HLG ಬೆಂಬಲ, 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಜೆಲ್-ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಲಿದೆ..?

ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 1 LED ಟಿವಿ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು, 1 ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ ಸೆಟ್, 1 ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, 1 ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾರಂಟಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ (ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್) ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಟಿವಿಯ ಕುರಿತು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

VW 50 inch TV offerVW QLED Smart TV discountAmazon TV deals 2025VW Pro Series 4K TVVW50GQ1 price

Trending News