ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟದ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸಿ..! ಒಂದು ಸಾರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಕ್ಸಸ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ರನ್‌ ಮಾಡೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌.

Waffle business idea: ಕೇವಲ ₹50,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು — ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಸುಲಭ ವ್ಯವಹಾರ ಈಗ ಯುವಕರ ಹೊಸ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 4, 2025, 12:10 PM IST
Waffle business idea: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂಬುವುದು ಅನೇಕ ಯುವಕರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ "ವಾಫಲ್ (Waffle) ವ್ಯವಹಾರ"ವು ಯುವಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ₹50,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಈ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ₹5,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರಳ ತಯಾರಿ, ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದ ಅಂಚು — ಇವೇ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು.

ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೋಸೆಯನ್ನು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ. ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಹೊಸ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ವಾಫಲ್ಗಳು, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ ಅಥವಾ ನುಟ್ರೆಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ₹50,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಬೀದಿ ಆಹಾರದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ — ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳ ಹತ್ತಿರ ನೀವು ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಉಪಕರಣಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ವಾಫಲ್ (Waffle) ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಯಂತ್ರ, ಮಿಕ್ಸರ್, ಬೌಲ್‌ಗಳು, ಕೂಲಿಂಗ್ ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಸಾಕು, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.

ಮೆನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಹಂತ. ಚಾಕೊಲೇಟ್ ವಾಫಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ವಾಫಲ್, ನುಟ್ರೆಲ್ಲಾ ಕಾಂಬೋ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಖಾರದ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವಾಫಲ್ ತಯಾರಣೆಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈಗ ಅನೇಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ತರಬೇತಿ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಲಾಭದ ಅಂಶ ನೋಡಿದರೆ, ಒಂದು ವಾಫಲ್  ತಯಾರಿಸಲು ಸರಾಸರಿ ₹30 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ₹120 ರಿಂದ ₹150 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 50 ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ₹5,000 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ.

ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಹಾರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಮದುವೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಫಲ್ ಕೌಂಟರ್‌ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಲಾಭ

