ಬೈಕ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಾ? ಮೊದಲು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ! ಎಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ?

Bike Loan CIBIL Score: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ CIBIL ಸ್ಕೋರ್. ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆ ಬೇಗ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ 700 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲ ಪಾವತಿಯ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಲ!
• 725 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು: ಸಾಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯ.
• 700 ರಿಂದ 749: ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ.
• 650 ರಿಂದ 699: ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು.
• 650 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ: ಸಾಲ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಖಾತರಿದಾರರ ಅಗತ್ಯ ಇರಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಏಕೆ ನೋಡುತ್ತವೆ?
ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
• EMI ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿ.
• ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆ 30%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಡಿ.
• ಪದೇ ಪದೇ ಹೊಸ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಡಿ.
• CIBIL ವರದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ.
• ಹಳೆಯ ಸಾಲ ಖಾತೆಗಳ ದಾಖಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ, ಕಡಿಮೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಧಾನವಾದ ಅನುಮೋದನೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದರೆ ಲೋನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು.