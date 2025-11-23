ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಬೇಕೇ..? ನೀವು ಈ 4 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ..!

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.ಸಾಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳಿವೆ.ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು:
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.ಗರಿಷ್ಠ 50 ದಿನಗಳ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿ ಇದೆ.ಈ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದರೆ,ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರೀ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ EMI ಸೌಲಭ್ಯ:
ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ,ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ EMI ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ.ನೀವು ಈ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು EMI ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ EMI ಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ EMI ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಅವಧಿ 6 ರಿಂದ 24 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾಸಿಕ EMI ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ:
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.ರೈತರು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು:
ಕೆಲವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಉದ್ಯೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದಿಂದ ಇಎಂಐ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.