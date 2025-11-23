English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಬೇಕೇ..? ನೀವು ಈ 4 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ..!

ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಬೇಕೇ..? ನೀವು ಈ 4 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ..!

ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು.ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು EMI ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 23, 2025, 06:22 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ
  • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
  • ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದಿಂದ ಇಎಂಐ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ - ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಊರು..! ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲೆ..!
camera icon6
Aishwarya Rai - Abhishek wedding
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ - ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಊರು..! ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲೆ..!
ಶನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: 2026ರಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು..!
camera icon5
Sun transits Saturn
ಶನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: 2026ರಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು..!
ಐಶ್ವರ್ಯರನ್ನು ಆಯೇಷಾ ರೈ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ..! ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮಹದಾಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌
camera icon8
Pakistan Maulana
ಐಶ್ವರ್ಯರನ್ನು ಆಯೇಷಾ ರೈ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ..! ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮಹದಾಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌
ಶನಿದೇವನ ನೆಚ್ಚಿನ ಏಕೈಕ ರಾಶಿಯಿದು: ಇವರು ಮಹಾತಪ್ಪೆಸಗಿದ್ದರೂ ಪಾಪಕರ್ಮ ಕಾಡದಂತೆ ಕಾಯುವನು! ಶನಿ ಬೆಂಗಾವಲಿನಿಂದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೊರತೇ ಇರಲ್ಲ
camera icon6
Shanidev favorite zodiac sign
ಶನಿದೇವನ ನೆಚ್ಚಿನ ಏಕೈಕ ರಾಶಿಯಿದು: ಇವರು ಮಹಾತಪ್ಪೆಸಗಿದ್ದರೂ ಪಾಪಕರ್ಮ ಕಾಡದಂತೆ ಕಾಯುವನು! ಶನಿ ಬೆಂಗಾವಲಿನಿಂದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೊರತೇ ಇರಲ್ಲ
ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಬೇಕೇ..? ನೀವು ಈ 4 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.ಸಾಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳಿವೆ.ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು:

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 50 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.ಗರಿಷ್ಠ 50 ದಿನಗಳ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿ ಇದೆ.ಈ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದರೆ,ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರೀ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Red King Cobra Video: ಅಪರೂಪದ ಕೆಂಪು ನಾಗರ ಹಾವು... ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ EMI ಸೌಲಭ್ಯ:

ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ,ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ EMI ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ.ನೀವು ಈ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು EMI ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ EMI ಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ EMI ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಅವಧಿ 6 ರಿಂದ 24 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾಸಿಕ EMI ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ರೈತರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ:

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.ರೈತರು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಮೌಳಿ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನಮಸ್ತ ದೇವಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ? ಈ ಅಮ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು:

ಕೆಲವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಉದ್ಯೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದಿಂದ ಇಎಂಐ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author
Bank loansinterest freebanl loans interestCredit cardNo Cost EMI

Trending News