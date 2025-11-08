English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಬೇಕೆ? ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ..

ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಬೇಕೆ? ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ..

 NPS ಮತ್ತು APY ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳಾಗಿವೆ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 8, 2025, 10:05 AM IST
  • NPS ಮತ್ತು APYನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆ
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 9 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಬೇಕೆ? ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ..

Atal Pension Yojana Benefits

: ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ತಾವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು? ಹಿಂದೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ (FD) ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಮತ್ತು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY) ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 9 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಜನರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಅರಿವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (NPS) ಎರಡು ರೀತಿಯ ಖಾತೆಗಳಿವೆ. ಶ್ರೇಣಿ 1 (ಶ್ರೇಣಿ I) ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ 2 (ಶ್ರೇಣಿ II). ಶ್ರೇಣಿ I ಮುಖ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಖಾತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಈ 4 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು!? ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್..

ಶ್ರೇಣಿ II ಖಾತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಂತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 18 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ 500 ರೂ. ಮಾತ್ರ. ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನ ತಲುಪಿದಾಗ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಯ 60 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನ ಒಂದೇ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಳಿದ 40 ಪ್ರತಿಶತದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವರ್ಷಾಶನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

NPSನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಮೋಡ್. ಸಕ್ರಿಯ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಕ್ವಿಟಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಯಂ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು 100 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..!

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY) ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು 2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದ ಜನರಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 7.65 ಕೋಟಿ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂ.ನಿಂದ 5,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅರ್ಹ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ NPS ಮತ್ತು APY ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳಾಗಿವೆ.  

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

