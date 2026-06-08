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  • /Gold Rate Outlook: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Gold Rate Outlook: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Gold-Silver Rate Prediction: ಈಗಾಗಲೇ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ (Gold-Silver Rate). ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ ಒಂದು ದಿನ ಕನಸಿನ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬದಲಾಗೋದು ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 08, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:47 PM IST
Gold Rate Outlook: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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