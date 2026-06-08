Gold Rate: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ (Investment) ಬದಲಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. 2025ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2026ರಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ (Middle East) ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ (Israel-Iran War). ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ತತ್ತರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಯುದ್ಧ 100 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊಂಚ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೂನ್ 2026ರ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರದ (Gold-Silver Rate) ಮೇಲೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ ಒಂದು ದಿನ ಕನಸಿನ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬದಲಾಗೋದು ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡಾಗ ಚಿನ್ನದ ದರ $5,500+ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಳ್ಳಿ $90+ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಬಲ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಸಂಧಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮುಚ್ದುವಿಕೆ ಭೀತಿ ಶುರುವಾದರೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ $6,300ಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಡಿಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ $5,400ಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು, ಕಮ್ಮಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)