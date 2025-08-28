English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಘಂಟೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ಶನ್ ಕೂಡ ಬಂದ್..!

KYC ನವೀಕರಿಸಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಿಬಿರಗಳು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 28, 2025, 01:48 PM IST
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ನಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ
  • ನೀವು ನಿಮ್ಮ KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಧನ್ ಖಾತೆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಲು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು, ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ.

KYC ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ .ನೀವು ನಿಮ್ಮ KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ , ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಅಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಂತರ ಇದು ತಲೆನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಬರುವ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ SMS ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ .

KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ , ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಖಾತೆಯಿಂದ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು UPI ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ , ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಆಟೋ ಡೆಬಿಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನೀವು KYC ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು?

KYC ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ . ಈ ಶಿಬಿರಗಳು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ KYC ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸಹ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು KYC ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು .

KYC ಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ .

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು.

ನೀವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ KYC ನವೀಕರಣದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ .

ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ.

ನಂತರ submit ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ KYC ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ

ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಜನರು ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಳಕೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ .

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕು?

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 500 ರೂ.ಗಳಿಂದ 10,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸತತ 3 ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಯು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಂತೆ ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 100 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.

ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ . ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು . ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ , ಆದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ KYC ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

