ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ : ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಶನ್ ಮೇಲಾಗುವುದು ನೇರ ಪರಿಣಾಮ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.
ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು :
ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನಗಳು :
ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪೋರ್ಟಲ್: ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಉಮಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಡಿಯೊ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಾಹಕ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (V-CIP): ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಫ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನಗಳು :
ಡೋರ್ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನಗಳು: ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು: ಪಿಂಚಣಿ ಜಮಾ ಆಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ:
⦁ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
⦁ ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
⦁ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ) ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗಗಳು :
⦁ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.
⦁ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್/ಮೊಬೈಲ್/ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
⦁ ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು) ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಬಹುದು.
⦁ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ: ನೀವು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಆದೇಶ (PPO), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು, ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
⦁ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣ: ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಳಸಿ.
⦁ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಐಡಿ ಪಡೆಯಿರಿ: ಯಶಸ್ವಿ ದೃಢೀಕರಣದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಐಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು SMS ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.
⦁ ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ: jeevanpramaan.gov.in ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಐಡಿ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (DLC) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
⦁ ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ: ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :
ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅವಧಿಯು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
⦁ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು (80 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
⦁ 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ, ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ 30 ಆಗಿದೆ. 80 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಮೊದಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2019 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.