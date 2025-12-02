ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ತಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ!

Deepa A Reddy
Dec 02,2025

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ

10 ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು.

ವಿಳಂಬ

ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ, ಇದು 2027 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿದೆ.

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಡುವಿನ 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಡಿಎ ಹೈಕ್

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಿಎ ಹೈಕ್

ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ನೌಕರರು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಡಿಎ

ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.


ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಆಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ

8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರವೂ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಡಿಎ ಸರಿಸುಮಾರು 3% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎ 67% ತಲುಪಬಹುದು.

