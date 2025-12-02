7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
10 ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ, ಇದು 2027 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಡುವಿನ 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ನೌಕರರು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಆಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರವೂ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಡಿಎ ಸರಿಸುಮಾರು 3% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎ 67% ತಲುಪಬಹುದು.