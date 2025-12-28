ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ vs ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ, ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

Zee Kannada News Desk
Dec 28,2025


RBI rules on Loan limit: ಚಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆಯೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತರೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾ ಅಥವಾ ಗೊಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ಪಡೆಯುವುದಾ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಚಿನ್ನ: ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ

ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರವಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಮಾರಾಟವೇ ಅಥವಾ ಸಾಲವೇ?

ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಆಭರಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಸುಮಾರು 25% ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುಖರೀದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಏಕೆ ಉತ್ತಮ?

ಸಾಲ ಪಡೆದರೂ ಚಿನ್ನ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದರ ಲಾಭವೂ ನಿಮ್ಮದೇ. ಇದರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಕೈ ತಪ್ಪದು.

ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

₹2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 85% ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಲ, ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ 75% ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ತೆರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು?

ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕು?

ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ, ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ, NBFCಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು…

ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯ. ಪರ್ಯಾಯ ಸಾಲಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ತಪ್ಪಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

VIEW ALL

ಕ್ಯೂಟ್‌..ಕ್ಯೂಟ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಭವ್ಯಗೌಡ.. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಸಂಭ್ರಮದ ಟಾಪ್‌- 10 ಫೋಟೋಸ್‌!

ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಈ ತರಕಾರಿಯ ಜ್ಯೂಸ್‌!

ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಫುಲ್‌ ಮಿಂಚಿಂಗ್‌.. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಫುಲ್‌ ಜಾಲಿ..ಜಾಲಿ!

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಟ್‌ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Read Next Story