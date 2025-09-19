ಭವಿಷ್ಯದ ಅನುಕೂಲತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರೂ ಕೂಡ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
ಲಾಗಿನ್ ಬಳಿಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ' ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ನಾಮಿನಿಯ ಹೆಸರು, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಸಂಬಂಧಿ, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮಿನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, 'ಈಗ ಸೇರಿಸಿ' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಲು (%) ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ.
'ಇಪಿಎಫ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಉಳಿಸಿ' ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ.
ಇ-ಸಹಿಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ನೊಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುವ ಒಟಿಪಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ತರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.