2026 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ..

Gold Rate: ಈ ವರ್ಷ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಜನರು ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ..
2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ:
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಸಿಇಒ ಡೇವಿಡ್ ಟೈಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಡೇವಿಡ್ ಟೈಟ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $6,000 ವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $4,333. ಇದು $100,000 ವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಅಂದಾಜಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ = 28 ಗ್ರಾಂ. ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ರೂ.1.92 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಈ ಬೆಲೆ 1.92 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿವೆ, ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..
ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ:
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಇದೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡೇವಿಡ್ ಟೈಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ಅಮೆರಿಕ , ಬ್ರಿಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..