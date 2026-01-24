EV Bike ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ.. ಮೋಸ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಮೇನ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಗೊತ್ತಿರಲಿ!

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಬೈಕ್ಗಳು (electric vehicle) ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗನೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮನವೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ EV Bikes ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಖರೀದಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?.
ಇವಿ ಬೈಕ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನಮಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವಿ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬೈಕ್ಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಅಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ 100 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇವಿ ಬೈಕ್ಗಳ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೈಕ್ನ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಡ್ರೈವರ್ನಿಗೆ ಹಾನಿ ಪಕ್ಕಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇಎಂಐನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖರೀದಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ರೋಡ್ ಮಧ್ಯೆಯೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಬ್ಧ ಬರುತ್ತದೆ.
2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಡೀಲರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಡೀಲರ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವಿ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತು ಬೇಕು ಎಂದರೂ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವಿ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬೈಕ್ನ ಅಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಲ್ಲಿ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
