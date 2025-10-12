FDಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ 10 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿವು... ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಒನ್?

Bank fixed deposit
: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ವರ್ಷ 1 ದಿನದಿಂದ 550 ದಿನಗಳವರೆಗೆ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇ.7.50ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇ.7.50ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ನೀವು DCB ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 36 ತಿಂಗಳ FD ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.8.50ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಶೇ.7.75ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು 18 ತಿಂಗಳಿಂದ 36 ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.75ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.8.25ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ RBL ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಶೇ.7.50ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 24 ತಿಂಗಳಿಂದ 36 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಎಸ್ಬಿಎಂ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ 2 ದಿನಗಳಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು (FDಗಳು) ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇ.8.25 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.8.75 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 600 ದಿನಗಳಿಂದ 36 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇ.8 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.8.50 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕರೂರ್ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 732 ದಿನಗಳಿಂದ 36 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರೂರ್ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ 444 ದಿನಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇ.7.50 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)