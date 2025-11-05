ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ದುಡ್ಡು ಕೈತಪ್ಪುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.

unclaimed pension: ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು? ಈಗ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ..
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನೀವು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡುಬರದಿದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಕಾಗದದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. KYC ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಂತರೆ, ತಕ್ಷಣ EPFO ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಆದೇಶ
ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸತ್ತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರರ್ಥ ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ : ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು 12,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾದ ಬಂಗಾರ ! 20,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ
ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಮತ್ತು ಅವರು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಬೇಕು. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.