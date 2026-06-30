/EPFO ಸದಸ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ PF, ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾಮಿನಿಗಳು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು?

EPFO Latest News: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲವರೂ ಸಹ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ನಾಮಿನಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ EPF ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಹಣವು ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ:
ಹೌದು, ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಾವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ಪಿಎಫ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪಿಂಚಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವಮಾನದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ:
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಅವರು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ತಕ್ಷಣವೇ ಜೀವಮಾನದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಾಸಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ:
ಯಾವುದೇ ನೌಕರ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಮಾಸಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರ ಮರಣದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ?
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ:
ಸಂಗಾತಿ:
ಸದಸ್ಯರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಅಥವಾ ಅವರು ಮರುಮದುವೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಈ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದ 50% ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳು:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದ 25% ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು:
ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸತ್ತರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಾಥ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪಿಂಚಣಿಯ 75% ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೃತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವ ವೃದ್ಧ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಫ್ ನಾಮಿನಿ ಏಕೆ ಅವಶ್ಯಕ?
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಾದಾಗ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
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Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.