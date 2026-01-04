ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಫಲಗಳು, ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.ಇದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾದ ನಂತರ, ದೂರವಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸತ್ತರೆ, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾರು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ? ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್, SBI, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಸಾಲದಾತರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಕಾರ್ಡ್ದಾರರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇವುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಅವರ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವು ಸಾಲಗಾರನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಸಾಲದಾತನು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲ ಎಂದು ವಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಆಸ್ತಿ (NPA) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
RBI ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇರಲಿ.ನಿಯಮವೆಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಬೆದರಿಸಬಾರದು, ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಾರದು.ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, FD ಬೆಂಬಲಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಲದಾತರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು.