ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? FD ಇಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..!

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 21, 2026, 02:08 PM IST
  • ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯು ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ
  • ಈ ₹5 ಲಕ್ಷ ಮಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

EPFO ಪಿಎಫ್‌ ವರ್ಗಾವಣೆ.. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
EPFO
EPFO ಪಿಎಫ್‌ ವರ್ಗಾವಣೆ.. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
IPL ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಎದಿರು ಈ ಬೌಲರ್‌ ಇದ್ರೆ ಬಾಲ್‌ ಬೌಂಡರಿಗೆ..! ಸಿಕ್ಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್‌.. ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ
camera icon6
IPL 2026
IPL ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಎದಿರು ಈ ಬೌಲರ್‌ ಇದ್ರೆ ಬಾಲ್‌ ಬೌಂಡರಿಗೆ..! ಸಿಕ್ಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್‌.. ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌
camera icon6
Red Thread
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌
ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮುಗಿತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Amruthadhaare serial
ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮುಗಿತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? FD ಇಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ FD ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಠೇವಣಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿಯನ್ನು ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಕುಸಿದರೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಠೇವಣಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೂ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯು ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ₹5 ಲಕ್ಷ ಮಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹10 ಅಥವಾ ₹12 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ಉಳಿದ ಹಣ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Smart Phone Tips: ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದು ಪಕ್ಕಾ..!

ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಹು ಎಫ್‌ಡಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದೇ ಎಫ್‌ಡಿ ತೆರೆಯುವ ಬದಲು, ಕೆಲವರು ತಲಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಫ್‌ಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಫ್‌ಡಿಗಳು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಟ್ಟು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಇನ್ನೂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ₹5 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು ಬಹು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ₹1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಣ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ, ಆಗ ನೀವು ₹5 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ A ನಲ್ಲಿ, ₹5 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ B ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ₹5 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ C ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು.ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ವಿವಿಧ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನಷ್ಟವಾಗದಿರುವ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗಳು..! ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನೀವು ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ..!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಜಾಣ ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

