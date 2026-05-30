Gold Market: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಅದು ಭಾವನೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಮದುವೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದರೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಬಹುದು.
ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಂತಹ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಆಮದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಬಹುದು. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಂದಗತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ನಿಂತರೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆಮದು ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರಲಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳ ಪಾತ್ರವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.