ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗೆ ನೀಡಿದ ಪಾಲೆಷ್ಟು? ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಟಿಯ ಹಕ್ಕು ?

ಬಚ್ಚನ್ ಪರಿವಾರ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪರಿವಾರ. ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು 3,160 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರು. ಅವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದವರು. ಅದು ಮಗಳಾಗಲಿ, ಸೊಸೆಯಾಗಲಿ, ಮಗನಾಗಲಿ, ಅಳಿಯನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದವರು.
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ 3,160 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಲು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೇಧವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡಾ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಿ.
ಇನ್ನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಜುಹು ಬಂಗಲೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಮನೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಈ ಮೊದಲೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಮಗಳು ಶ್ವೇತಾಗೇ ನೀಡುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತಂತೆ.
ಅಮಿತಾಬ್ ಉಳಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಬಚ್ಚನ್ ಗೆ ಸಿಗುವ ಪಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂದಾಜು 776 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 280 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 1,056 ಕೋಟಿ ರೂ. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದಂಪತಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.