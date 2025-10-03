English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೇನು? ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..!

ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, PhonePe ಆಪ್‌ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 3, 2025, 03:43 PM IST
  • PhonePe ಖಾತೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
  • ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ "ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • "ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ" ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ (ಉದಾ., ₹500).

ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.ಆದರೆ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಅನೇಕರನ್ನು ಈ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಆಧುನಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.PhonePe ಆಪ್‌ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತ, ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸಿವೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂದರೇನು?

ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯವು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.PhonePe ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್‌ನಿಂದ ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಶುರು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

PhonePe ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಪ್‌ನ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್' ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, 'ದೈನಂದಿನ ಉಳಿತಾಯ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ, ಮಾಸಿಕ ಚಿನ್ನದ SIP" ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

'ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೂ. 500 ನಮೂದಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಚಿನ್ನದ ತೂಕ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 0.0401 ಗ್ರಾಂ) ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಚಾಲ್ತಿ ದರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ 'ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಾವತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತೀರಿ. PhonePe ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೇವಲ 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ!

ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳು:

ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಸರಳ. ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 'ಮಾಸಿಕ ಚಿನ್ನದ SIP' ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ:

ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಈ ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನವು ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೂ ಇರಿಸಿದೆ.ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್‌ನಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಳಿತದ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ!

About the Author
