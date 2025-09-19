English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಏನಿದು ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ವಿಮೆ? ಈ ವಿಮೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕಂಪನಿ ಬಲವಂತದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾದರೆ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ (3-6 ತಿಂಗಳು) ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 19, 2025, 12:43 PM IST
  • ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳು: ದಿನಸಿ, ಬಾಡಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣ.
  • ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಾಂತಿ ನೀಡಿ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಯ.
  • ಉಳಿತಾಯ ರಕ್ಷಣೆ: ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು.

ಏನಿದು ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ವಿಮೆ? ಈ ವಿಮೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದಾಳಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಂತಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಲದ EMIಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ವಿಮೆ (ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಮೆ) ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ 3-6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಒದಗಿಸಿ, ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, EMIಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ವಿಮೆ ಎಂದರೇನು?

ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಜೀವ ವಿಮೆಯಂತಲ್ಲ; ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ, ವಿಲೀನ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಪನ್ನ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾಲಿಸಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ವಿಮಾದಾರರು ಇದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಸಾಲ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 'ರೈಡರ್' ಆಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಿಂಗಳು ₹50,000 ಸಂಬಳದವರಿಗೆ 50% ಕವರೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ₹25,000 ತಿಂಗಳು ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಕಂಪನಿ ಬಲವಂತದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾದರೆ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ (3-6 ತಿಂಗಳು) ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಾಜೀನಾಮೆ, ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಯುವ ಅವಧಿ 30-90 ದಿನಗಳು.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆಂಬಲ

EMI ಸಹಾಯ: ಗೃಹ, ಕಾರು ಸಾಲಗಳ EMIಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು.

ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳು: ದಿನಸಿ, ಬಾಡಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣ.

ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಾಂತಿ ನೀಡಿ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಯ.

ಉಳಿತಾಯ ರಕ್ಷಣೆ: ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು.

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುವುದು: ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು.

ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ಒಂದೇ ಆದಾಯ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ EMI ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಥವಾ IT, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್, ವಿಮಾನಯಾನ, ಮಾಧ್ಯಮದಂತಹ ಅಸ್ಥಿರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ವಯಸ್ಸು, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇತಿಹಾಸ ಆಧಾರದ ಅರ್ಹತೆ.

ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು: ಈ ನೀತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3-6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನೀತಿಧಾರಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ಶೇಕಡಾವಾರು: 

ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಕವರೇಜ್ ನೀವಿನ ಸಂಬಳದ 50-100% ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಖರ ಶೇಕಡಾವಾರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ: ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಕವರೇಜ್ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೈಡರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಹಕ್ಕು ನಿಯಮಗಳು: ಹಕ್ಕುಗಳು ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ; ಸ್ವಯಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಈ ಕವರೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಇದು ನೀತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.ವಿಮಾ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. 

About the Author
Job Loss Insuranceincome protection insuranceunemployment insurancejob securityinsurance for job loss

