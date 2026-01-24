English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Podi: ಜಮೀನು ಪೋಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಪೋಡಿ ಏಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಲಾಭವೇನು?

Podi: ರೈತರು ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರು ಪೋಡಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ..ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಪೋಡಿ ಎಂದರೇನು?ಜಮೀನಿನ ಪೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೂ..ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಗೊತ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲಾ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 24, 2026, 10:25 AM IST
Podi: ಜಮೀನು ಪೋಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಪೋಡಿ ಏಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಲಾಭವೇನು?

Podi:  ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಡಿ ಎಂದರೇನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಯಾವ ದಾಖಲೆಬೇಕು.ಪೋಡಿ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪೋಡಿ ಎಂದರೆ ಜಮೀನಿನ ದುರಸ್ತಿ ಭಾಗ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಉದಾ: ಒಂದು ಸರ್ವೆನಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ​ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಹೆಸರಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ "ಪೋಡಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Train ticket discount: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಪೋಡಿ ಮಾಡಲಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳೆಂದರೆ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕನ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್​ ಹಾಗೂ ಪಹಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೇಕು.ಮೊದಲಿಗೆ ಪೋಡಿ ಮಾಡಿಸಲು ನಾಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು..ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಮಾತ್ರ ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ನಾಡಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.. ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಪೋಡಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.  ರೈತರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಜಮೀನಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಇನ್ನೂ, ಪೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಿವೆ. ದರ್ಖಾಸ ಪೋಡಿ ,ಅಲಿನೇಷನ್​ ಪೋಡಿ ,ಮ್ಯೂಟೇಷನ್​ ಪೋಡಿ ತತ್ಕಾಲ ಪೋಡಿಗಳಿವೆ.ಪೋಡಿ ಏಕೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ..ಹೌದು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಿಸ್ಸಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಭೂ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರು ಪೂಡಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. 

ಪೋಡಿ ಮಾಲಿಕತ್ವವಿದ್ದರೆ ಕಿಸಾನ್‌ ಕ್ರೇಡಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ..ಭೂಮಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಖಾತ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒತ್ತುವರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಪೋಡಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ..ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪೋಡಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ..ಪೋಡಿ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು RTC ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ..!

