ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹5,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ..!

PPF investment: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಯೋಜನೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
5ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಮೊದಲು ಠೇವಣಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
PPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ತಿಂಗಳ 5ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 5ರೊಳಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ತಿಂಗಳಿಗೇ ಬಡ್ಡಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 6ರ ನಂತರ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಲಾಭ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಅವಧಿ
ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 7.1%ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವು ಸಿಗಲಿದೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಇರಲಿದ್ದು, 5 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ
ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹500 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು?
|ತಿಂಗಳ ಹೂಡಿಕೆ
|ವರ್ಷಕ್ಕೆ
|15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದಾಜು
|₹5,000
|₹60,000
|₹16 ಲಕ್ಷ+
|₹10,000
|₹1.2 ಲಕ್ಷ
|₹30 ಲಕ್ಷ+
|₹12,000
|₹1.44 ಲಕ್ಷ
|₹40 ಲಕ್ಷ ಹತ್ತಿರ
ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನ 20–25 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಮೊತ್ತವೂ ಸಹ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
PPF ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 5ರೊಳಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)