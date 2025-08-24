ಏನಿದು ನೂತನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025? ಇಲ್ಲಿವೆ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು..!

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 1961ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, 2025ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾಯ್ದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿವೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು:
1. ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ
2025ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿತವಾದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ:
- ₹0 - ₹4 ಲಕ್ಷ: ತೆರಿಗೆ ಶೂನ್ಯ
- ₹4,00,001 - ₹8 ಲಕ್ಷ: 5% ತೆರಿಗೆ
- ₹8,00,001 - ₹12 ಲಕ್ಷ: 10% ತೆರಿಗೆ
- ₹12,00,001 - ₹16 ಲಕ್ಷ: 15% ತೆರಿಗೆ
- ₹16,00,001 - ₹20 ಲಕ್ಷ: 20% ತೆರಿಗೆ
- ₹20,00,001 - ₹24 ಲಕ್ಷ: 25% ತೆರಿಗೆ
- ₹24 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ: 30% ತೆರಿಗೆ
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ₹12,500 ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ₹12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ₹60,000 ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಲಾಭವಿದೆ. ₹75,000 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
2. ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸುಗಮ ನಿಯಮಗಳು
ಹಿಂದಿನ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗಡುವಿನ ಒಳಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಮರುಪಾವತಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್.
3. ಮನೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು
ಮನೆ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ:
- 30% ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ
ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ "ವರ್ಚ್ಯುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿ" ಎಂಬ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಘೋಷಿಸದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.5. ಐಟಿಆರ್ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಗಡುವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2024-25 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2025ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ಇದೆ.6. ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭಗಳು
- ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದವರಿಗೆ:
- ಪಿಂಚಣಿ ಕಡಿತ: ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡಿತ ಲಾಭ ಲಭ್ಯ.
- ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ: ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
- ಎನ್ಜಿಒಗಳಿಗೆ: ಅನಾಮಧೇಯ ದೇಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಲಹೆಗಳ ಆಧಾರ
6,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಲಹೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೈಜಯಂತ್ ಪಾಂಡಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ 285 ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ 32 ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2025ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸರಳತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಉಳಿತಾಯದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ, ಮರುಪಾವತಿಯ ಸುಗಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿತ ಗಡುವುಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಈ ಸುಧಾರಣೆಯು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಲಿದೆ.