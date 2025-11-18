ನಕಲಿ ನೋಟು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಚಿತ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 18, 2025, 10:26 AM IST
Fake currency: ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವುದು ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಆಗಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುತ್ತೀವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ 16 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. CrPC ಸೆಕ್ಷನ್ 178 ರ ಪ್ರಕಾರ.. ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ದಂಡವನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟನ್ನು ನಿಜವಾದ ನೋಟಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ, ಮುದ್ರಿಸುವ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟುಮಾಡುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಕೇವಲ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ 16 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸೆಕ್ಷನ್ 179 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ತಯಾರಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಕಗಳು, ವಿಶೇಷ ಕಾಗದ, ಹಾಟ್-ಫಾಯಿಲ್‌ಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಡೈಸ್‌ಗಳಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 180 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ತಿಳಿದೂ ಸಹ ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

