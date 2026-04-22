₹500 ನೋಟು ಮುದ್ರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ? RBI ತಿಳಿಸಿದ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ...

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಳಸುವ ₹500 ನೋಟಿನ ಮೌಲ್ಯ ₹500 ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನ ಮುದ್ರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಖರ್ಚು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ವಿಷಯ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ₹500 ನೋಟು ಮುದ್ರಿಸಲು ಸುಮಾರು ಕೇವಲ ₹2.30ರಿಂದ ₹2.94ರಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ.
₹500 ನೋಟುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮುದ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು RBI ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ...
* ನಾಸಿಕ್ (Maharashtra)
* ದೇವಾಸ್ (Madhya Pradesh)
* ಮೈಸೂರು (Karnataka)
* ಸಾಲ್ಬೋನಿ (West Bengal)
ಈ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೌಲ್ಯ vs ಖರ್ಚಿನ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ!
₹500 ನೋಟು ಮುದ್ರಿಸಲು ₹3ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾದರೂ, ಅದರ ಮುಖಬೆಲೆ ₹500 ಆಗಿದೆ.
ಅಂದರೆ ನೋಟು ಮುದ್ರಣದ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನೋಟು ಮುದ್ರಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಇದು “seigniorage” ಎಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ
ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
2024-25 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ RBI ನೋಟು ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹6,372 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 25% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
₹500 ನೋಟಿನ ಮಹತ್ವ
₹500 ನೋಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೋಟು ಆಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ನೋಟುಗಳ ಮೌಲ್ಯದ 86% ಪಾಲು ₹500 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ (Volume) ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೋಟಾಗಿದೆ.
ನೋಟು ಮುದ್ರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಖರ್ಚುಗಳು
₹500 ನೋಟು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ, ವಿಶೇಷ ಕಾಗದ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಂಕ್, ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ & ಸಿಕ್ಯುರಿಟಿ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಕೌಂಟರ್ಫೀಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಇವುಗಳೇ ನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲು ತಗಲುವ ಪ್ರಮುಖ ಖರ್ಚುಗಳಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವೆನೆಂದರೆ ₹500 ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ (Fake) ನೋಟುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ RBI ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ನೋಟುಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ನಾವು ಬಳಸುವ ₹500 ನೋಟು ಮುದ್ರಿಸಲು ಕೇವಲ ₹3ರಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ₹3ರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ₹500 ಮುಖ ಬೆಲೆಯ ನೋಟು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವುದು India's monetary systemನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.