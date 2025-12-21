SBIನಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? EMI ಎಷ್ಟು?

SBI Home Loan: ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ರೆಪೋ ದರವನ್ನ ಒಟ್ಟು ಶೇ.1.25ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. RBI ರೆಪೋ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಲಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇದರ ನೇರ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ SBI ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಕೇವಲ ಶೇ.7.25ರ ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶೇ.7.25ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು EMI ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು, ಕಾರು ಸಾಲಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಶೇ.7.25ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಶೇ.7.25ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ 69,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಸಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಸ್ಬಿಐನಿಂದ ಶೇ.7.5ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆದಾಗ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 34,500 ರೂ.ಗಳ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪಾತ್ರ
ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಕೋರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು...
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)