English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • SBIನಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? EMI ಎಷ್ಟು?

SBIನಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? EMI ಎಷ್ಟು?

ಆರ್‌ಬಿಐ ರೆಪೋ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕಾರು ಸಾಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 21, 2025, 12:05 PM IST
  • ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ.7.25ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ
  • 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ 69,000 ರೂ. ಇರಬೇಕು
  • ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 34,500 ರೂ.ಗಳ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಈ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಯೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ! ಬಡತನ ಇವರ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
camera icon6
Dhana Yoga
ಈ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಯೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ! ಬಡತನ ಇವರ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
ಶನಿಯ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
camera icon5
Chandra Gochar
ಶನಿಯ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
ಖದರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಯರ ದಿಲ್‌ ಕದ್ದ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಮಂಜು..!
camera icon7
Shreyas manju mass look photos
ಖದರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಯರ ದಿಲ್‌ ಕದ್ದ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಮಂಜು..!
ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ
camera icon5
Panchgrahi Yoga
ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ
SBIನಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? EMI ಎಷ್ಟು?

SBI Home Loan: ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ರೆಪೋ ದರವನ್ನ ಒಟ್ಟು ಶೇ.1.25ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. RBI ರೆಪೋ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಲಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇದರ ನೇರ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ SBI ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಕೇವಲ ಶೇ.7.25ರ ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶೇ.7.25ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು EMI ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ವೇತನವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..

50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

ಆರ್‌ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು, ಕಾರು ಸಾಲಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಶೇ.7.25ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಶೇ.7.25ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ 69,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಸಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಸ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಶೇ.7.5ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆದಾಗ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 34,500 ರೂ.ಗಳ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿRBI ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ..! EMI, ಸಾಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ

ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪಾತ್ರ 

ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಕೋರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು...

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

SBI HOME LOANMinimum salary for home loan in sbisalary for home loanSBI Home Loan Interest RatesSBI HOME LOAN

Trending News