  • Kannada News
  • Business
  • ರೈಲು ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 5-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಥವೇನು? 95% ಜನರಿಗೆ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!

ರೈಲು ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 5-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಥವೇನು? 95% ಜನರಿಗೆ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ರೈಲು ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿಯೂ 5-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 3, 2026, 03:57 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲವಾಗಿದೆ
  • ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ರೈಲಿನ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ 5 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಥವೇನು?

ರೈಲು ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 5-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಥವೇನು? 95% ಜನರಿಗೆ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!

Train Coach Number

: ನೀವು ಆಗಾಗ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬೋಗಿಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 5-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಈ 5-ಅಂಕಿಯ ಕೋಡ್ ಬೋಗಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ವರ್ಗದವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತಾ ಕೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೂರದೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆಯು ಕೋಚ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಈ 5-ಅಂಕಿಯ ಕೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕೋಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕೋಚ್‌ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ರೈಲಿನ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ರೈಲಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿತು 20 ವರ್ಷಗಳ ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ!

5 ಅಂಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಥವೇನು?

ಈ 5-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೋಚ್‌ನ ತಯಾರಿಸಿದ ವರ್ಷವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಚ್‌ಗೆ 00296 ಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳು ಅಂದರೆ "00" ಇದ್ದರೆ ಆ ಕೋಚ್ ಅನ್ನ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಚ್‌ನ ತಯಾರಿಕಾ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಅಂಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಂಕೆಗಳು ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಚ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ (AC, ಸ್ಲೀಪರ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್). ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

* 001 ರಿಂದ 025: ಎಸಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ
* 051 ರಿಂದ 100: AC 2 ಟೈರ್
* 101 ರಿಂದ 150: AC 3 ಟೈರ್
* 201 ರಿಂದ 400: ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್
* 401 ರಿಂದ 600: ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ
* 601 ರಿಂದ 700: ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಆಸನಗಳು

ಕೋಚ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಅಂಕೆಗಳು 296 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಚ್ ಎಂದರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರುಗಳು, ಜನರೇಟರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ವ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: LIC ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌; ರದ್ದು ಆಗಿರೋ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅರಂಭಿಸಲು ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್‌

ಹೀಗಾಗಿ ರೈಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ 5-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರೈಲ್ವೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

