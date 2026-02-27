ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? EMI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

Tata Punch SUV 2026: ನೀವು 2026ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮೈಕ್ರೋ-SUV ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಬೆಲೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಈ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು EMI ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವಾದ 2026 ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹5.60 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ RTO, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ₹6.65 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ₹1 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸುಮಾರು ₹5.65 ಲಕ್ಷದ ಕಾರ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ NBFCಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ (60 ತಿಂಗಳುಗಳು) ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10% ಬಡ್ಡಿದರ ಊಹಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಾಲದ ಮಾಸಿಕ EMI ಸುಮಾರು ₹12,05 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ?
5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು ₹155,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ₹5.65 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹7.20 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ EMIಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ತಜ್ನರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ EMI ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ, ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು EMI ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ 35-40% ಮೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
