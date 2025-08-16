English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ... GST ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ!

GST reforms: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 16, 2025, 06:35 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ
  • ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
  • ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ 'ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು' ಘೋಷಿಸಿದರು. 2025 ರ ದೀಪಾವಳಿಯೊಳಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಮೋದಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು 5%, 12%, 18% ಮತ್ತು 28%. ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು, 5% ಮತ್ತು 18% ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, 28% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 90 ಪ್ರತಿಶತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 18% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ,  12% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 99 ಪ್ರತಿಶತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 5% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರವು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ತಂಬಾಕು, ಸಿಗರೇಟ್, ಕೋಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷ ಕಡಿಮೆ ದರ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ

ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಔಷಧಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೀಟರ್‌ಗಳು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ರಸಗಳು, ಮೊದಲೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತೆಂಗಿನ ನೀರು, ದೂರದರ್ಶನಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳು, ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ACಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳು, ಜಾಮ್‌ಗಳು, ಹಣ್ಣಿನ ಜೆಲ್ಲಿಗಳು, ಜವಳಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು, ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳು, ಸೈಕಲ್‌ಗಳು, ಟ್ರೈಸಿಕಲ್‌ಗಳು, ಡಿಶ್‌ವಾಶರ್‌ಗಳು, ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳು, ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

