ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ₹60 ಲಕ್ಷ ಗೃಹಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ & ಮತ್ತು EMI ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

Bank of baroda home loan: ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಸಂಬಳದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲದ ದರಗಳು ಸಹ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಶೇ.7.45ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ
ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಕೂಡ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಈಗ 7.45 ಪ್ರತಿಶತದ ಆರಂಭಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 7.45 ಪ್ರತಿಶತದ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ 83,500 ರೂ.ಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಾರದು.
60 ಲಕ್ಷದ ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು EMI?
ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶೇ.7.45ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 41,750 ರೂ.ಗಳ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಕೋರಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)