ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

Bank of Baroda home loan: ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬೇಕು? ಮತ್ತು ಯಾವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೃಹ ಸಾಲ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತವೆ?
ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರ ವಯಸ್ಸು, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ EMIಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ (800 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅನುಮೋದಿತ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಕಡ್ಡಾಯ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸುಸ್ತಿದಾರರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಸಾಲಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 1986 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ 771ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ 800ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಶೇ.7.65ರ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, 20 ವರ್ಷಗಳ ₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ₹1,25,500 ಆಗಿರಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹10,011,783 ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ₹81,575 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು ಶೇ.7.20ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ದರವನ್ನ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ 800 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.