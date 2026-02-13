English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ, CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 13, 2026, 04:56 PM IST
  • BOBಯಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
  • ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೃಹ ಸಾಲ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತವೆ?
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು ಶೇ.7.20ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ

Trending Photos

ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
camera icon5
Sanju Samson T20 World Cup Record
ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದೆ..! ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
camera icon5
Rakshitha shetty
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದೆ..! ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon7
actress weight loss
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವರದಿ! ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವರದಿ! ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ..
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

Bank of Baroda home loan: ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬೇಕು? ಮತ್ತು ಯಾವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೃಹ ಸಾಲ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತವೆ?

ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರ ವಯಸ್ಸು, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ EMIಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ (800 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅನುಮೋದಿತ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್, ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!?

₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಕಡ್ಡಾಯ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸುಸ್ತಿದಾರರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಸಾಲಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 1986 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ 771ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ 800ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಶೇ.7.65ರ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, 20 ವರ್ಷಗಳ ₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ₹1,25,500 ಆಗಿರಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹10,011,783 ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ₹81,575 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು ಶೇ.7.20ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ದರವನ್ನ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ 800 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

bank of baroda home loanBank of Baroda home loan eligibilityBank of Baroda Rs 1 crore home loanBank of Baroda Rs 1 crore home loan salary requirementBank of Baroda home loan calculator

Trending News