GST ಕಡಿತದ ಬಳಿಕವೂ ಅಂಗಡಿಯವ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡಿ... ನಂಬರ್‌ ಸಹಿತ ಡೀಟೆಲ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 4 ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5, 12, 18, 28 ಪ್ರತಿಶತದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಇದ್ದವು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 19, 2025, 09:36 PM IST
    • ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಘೋಷಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆ
    • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಹೊಸ ದರಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ
    • ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ

GST ಕಡಿತದ ಬಳಿಕವೂ ಅಂಗಡಿಯವ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡಿ... ನಂಬರ್‌ ಸಹಿತ ಡೀಟೆಲ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

GST: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಘೋಷಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಹೊಸ ದರಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFOನಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: PF ಕ್ಲೈಮ್, ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ... ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 4 ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5, 12, 18, 28 ಪ್ರತಿಶತದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ, ಶೇಕಡಾ 5 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 18 ರ ಎರಡು ದರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಎಣ್ಣೆ, ಸೋಪು, ಶಾಂಪೂ, ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಎಸಿ, ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರು ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5 ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನವಾದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಈ 6 ತಪ್ಪುಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನೇಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರವೂ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರ ನಂತರವೂ ಅಂಗಡಿಯವರು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

