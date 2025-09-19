GST ಕಡಿತದ ಬಳಿಕವೂ ಅಂಗಡಿಯವ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡಿ... ನಂಬರ್‌ ಸಹಿತ ಡೀಟೆಲ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

GST: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಘೋಷಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಹೊಸ ದರಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 4 ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5, 12, 18, 28 ಪ್ರತಿಶತದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ, ಶೇಕಡಾ 5 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 18 ರ ಎರಡು ದರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಎಣ್ಣೆ, ಸೋಪು, ಶಾಂಪೂ, ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಎಸಿ, ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರು ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5 ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನೇಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರವೂ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರ ನಂತರವೂ ಅಂಗಡಿಯವರು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ.