English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಪೂರ್ತಿ ನಿಧಿ..? ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳೇನು?

ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಪೂರ್ತಿ ನಿಧಿ..? ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳೇನು?

gold treasure law: ಹೊಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿವೆ, ಅಥವಾ ಬಾವಿ ಅಗೆಯುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಗಾಗ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನ ಯಾರದ್ದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕಾನೂನುಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 22, 2025, 01:51 PM IST
  • ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ
  • ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಧಿಯ ಹಕ್ಕಿದೆ

Trending Photos

ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ, ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಇದುವೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ
camera icon6
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ, ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಇದುವೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ
camera icon6
Shukra Gochar in Scorpio
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon13
Lakshmi narayana Rajayoga
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
camera icon8
Gold
ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಪೂರ್ತಿ ನಿಧಿ..? ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳೇನು?

gold treasure law: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಷರ್ ಟ್ರೋವ್ ಆಕ್ಟ್, 1878. ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರವೂ ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೂ ಅದರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಧಿ ಎಂದರೇನು, ಕಂಡುಬಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಧಿ ವಿಷಯವು ಸರ್ಕಾರದ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ 'ನಿಧಿ' ಎಂದರೇನು? ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ: ಅದು ಕನಿಷ್ಠ 100 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು ಅದು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ರತ್ನಗಳು, ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅದನ್ನು "ನಿಧಿ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳೆಯ ವಸ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  SIP : ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಲಾಭ..! ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಸೂಪರ್‌ ಯೋಜನೆ

ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯ. ನೀವು ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯವು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. 1878 ರ ನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ನೀವು ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು, ಮರೆಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ಎರಡನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೂ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಧಿ ಯಾರದ್ದು? ಇದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊಂದಲಮಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಧಿಯ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿವೆ. ನಿಧಿಯ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ) ಮುಂದೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ನಿಧಿ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೀವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಬೇರೆಯವರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿಧಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.

Indian Treasure Trove Acttreasure found in Indiaancient coins discoverygold treasure lawproperty rights on treasure

Trending News