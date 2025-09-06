English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Retirement fund: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಗಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆಯೂ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 6, 2025, 10:34 AM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 12 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ , ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗಾತ್ರವು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ
  • ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೇ ಹುಟ್ಟುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ

ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..! ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್‌

Investment for Retirement: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಗಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಯೋಚಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವ ಈ ಸುಲಭ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಧೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ತಿಂಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೇ ಹುಟ್ಟುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ . ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಭಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು .

ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ?
ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 12 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ , ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗಾತ್ರವು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 6% ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ , ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ವರ್ಷಾಶನ (Annuity = ಎಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ). ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು .

ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ , ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ( SCSS ), ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ನಂತಹ 8% ರಿಟರ್ನ್ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು . ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ . ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ . ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನೀವು 10% ರಿಟರ್ನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ , ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 1.2 ಕೋಟಿ ರೂ . ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ . ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ , ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು . 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವವರು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ 12% ವರೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ನೀಡುವ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು .

SWP ಯೋಜನೆ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ
ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಯೋಜನೆ ( SWP) ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 2.5 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೀವು SWP ಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 8-10% ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ , ನೀವು 20-25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು .

ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ .
ಇಂದಿನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವು 10-15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ.

 

