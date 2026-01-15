English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪಾಲಿಸುವ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳಿವು

Bank Loan: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಲೋನ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪರುಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

Jan 15, 2026
  • ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮನೆಯ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ
  • ಹರಾಜಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪಾಲಿಸುವ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳಿವು

Bank Loan: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ, ಅಪಘಾತಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಅಂತಹ ಕಂತುಗಳು... ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ? ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳೇನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂದಿನ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ? ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಇಎಂಐಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಣ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸತತ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಅಪಾಯವು ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರವೂ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಸಹ ಕ್ರಮೇಣ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀವು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. SARFAESI ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು 60 ದಿನಗಳ ಗಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಸಾಲದಾತನು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ 30,000 ತಲುಪಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿಯೆಷ್ಟು? EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿದ ಕೊನೆಯ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ 60 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಸೂಲಾತಿ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಗಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮನೆಯ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಅವರು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರಾಜಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ. ಇದನ್ನು ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಸಾಲದ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದರೆ, ಸಾಲ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ನೀವು ದಿವಾಳಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬಹುದು.
 

