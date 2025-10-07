English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DA Hike Update: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಯಾವಾಗ ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ

  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ
  • ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ

DA Hike Update: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಯಾವಾಗ ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
ನವದೆಹಲಿ: ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಂತರ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ದರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ

ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರವು ಶೇಕಡಾ 55ರಿಂದ 58ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆಗ ದರವು ಶೇಕಡಾ 53 ರಿಂದ 55ಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿರ್ಧಾರ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ಬಿಹಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರವು ಶೇಕಡಾ 58ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಜನ್‌ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರವು ಶೇಕಡಾ 55 ರಿಂದ 58ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವೂ ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವ

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (AICPI) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ

ಮುಂದಿನ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗಿನ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ (AICPI-IW) ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನವರಿ 2026 ರ ಡಿಎ ದರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಂಶವಾದ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಡಿಎ ದರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಈ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

