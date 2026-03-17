English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • EPFO News: ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಯಾವಾಗ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

EPFO News: ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಯಾವಾಗ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು‌ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 17, 2026, 03:37 PM IST
  • 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ EPF ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 8.25% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ
  • ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
  • ಮಾಸಿಕ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಆಧರಿಸಿ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

EPFO News: ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಯಾವಾಗ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ PF ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಯಾವಾಗ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (EPFO) ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯು 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ EPF ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 8.25% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೌಕರರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜುಲೈ ಅಥವಾ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಸಿಕ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬಾಕಿ ಮೇಲಿನ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ

ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಪೂರ್ಣ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದರ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಬಡ್ಡಿ

ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ನಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಹೊಸ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹೊಸ ಮೊತ್ತ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತದ ಪೂರ್ಣಾಂಕ 

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?

ಇಪಿಎಫ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

PF InterestEPFOEPF InterestPF interest calculatorEPFO interest calculator

Trending News