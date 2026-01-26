PM Kisan: ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 22ನೇ ಕಂತು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

PM Kisan 22nd Installment: ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 22ನೇ ಕಂತು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೈತರು 21ನೇ ಕಂತನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಹ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಕಂತುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಂತುಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 19ನೇ ಕಂತು ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ಬಂದಿತು. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 22ನೇ ಕಂತು ಬಜೆಟ್ ಮೊದಲು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಗಾಗ ಕಂತುಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಯಿತು. ರೈತರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಂಜಾಬ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರಿಗೆ 21ನೇ ಕಂತನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಬಜೆಟ್ ನಂತರ 22ನೇ ಕಂತು ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 22ನೇ ಕಂತು ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಜೆಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ. ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರ ಮೊದಲು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 22ನೇ ಕಂತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
