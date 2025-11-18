8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಮೂಲ ವೇತನ ₹18,000ರಿಂದ...

8th Pay Commission: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ 2025ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬಂದಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಎಂದರೇನು?: ಹಣದುಬ್ಬರ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಆಯೋಗವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?: ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಧಿಕೃತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ₹18,000ರಿಂದ ₹51,480ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂದರೇನು?: ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಗುಣಕವಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
- ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು (ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ).
- ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು (ರಕ್ಷಣಾ ನಿವೃತ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ).
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ?: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಯೋಗವು 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ರಚನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸವೇನು?: ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಚನೆಯಾಗುವ ಈ ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಜಾನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ 7 ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು ಬಂದಿವೆ: 1946ರಿಂದ ಏಳು ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳನ್ನ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು (2016ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಚಕ್ರವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈಗ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.