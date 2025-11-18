English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಮೂಲ ವೇತನ ₹18,000ರಿಂದ...

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಮೂಲ ವೇತನ ₹18,000ರಿಂದ...

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ₹18,000ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 18, 2025, 01:05 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ
  • ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..?

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಮೂಲ ವೇತನ ₹18,000ರಿಂದ...

8th Pay Commission: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ 2025ರ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬಂದಿದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಎಂದರೇನು?: ಹಣದುಬ್ಬರ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಆಯೋಗವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ₹60 ಲಕ್ಷ ಗೃಹಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ & ಮತ್ತು EMI ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?: ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಧಿಕೃತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ₹18,000ರಿಂದ ₹51,480ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂದರೇನು?: ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಗುಣಕವಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?

- ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು (ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ).
- ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು (ರಕ್ಷಣಾ ನಿವೃತ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ).

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ?: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಯೋಗವು 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ರಚನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸವೇನು?: ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಚನೆಯಾಗುವ ಈ ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಜಾನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..! ದರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ನಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ, ಗಗಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ದರಕ್ಕೆ ಇಂದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್‌

ಈಗಾಗಲೇ 7 ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು ಬಂದಿವೆ: 1946ರಿಂದ ಏಳು ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳನ್ನ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು (2016ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಚಕ್ರವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈಗ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

8th Pay CommissionAshwini Vaishnaw8th Pay Commission Updates8th Pay Commission News8th Pay Commission Latest News

