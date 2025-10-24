ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..!

EPF account:ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ EPF ಕಡಿತಗೊಳಿಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ EPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ (ಇಪಿಎಫ್) ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಣವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸತತ 36 ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಡ್ಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ನಂತರ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ನೀವು 2 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ EPF ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.ನಿಮ್ಮ UAN (ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ) ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ PF ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ, ಬಡ್ಡಿಯ ನಿರಂತರ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕೆವೈಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿರಿ.ನೀವು ಬಹು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.