ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ.. ಎಷ್ಟೇ ಏರಿಕೆಯಾದ್ರೂ ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ!

Cheapest gold in India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೂ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ, ತೆರಿಗೆಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಮದು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪರಿಣಾಮ.. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ US ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಗರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಗರಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಓವರ್ಹೆಡ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಈ 4 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು!? ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್..
ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳು.. ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಧಿಸುವ ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೆಸ್, ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕಗಳು, ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈ ಆಡ್-ಆನ್ಗಳು ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಈ 4 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು!? ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್..
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ, ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಡ್ರೈವ್ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕರಕುಶಲತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಚೆನ್ನೈನಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಗರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೇ ಅದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತ್ರಿಶೂರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಾಪಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಲಗಳಿಂದಾಗಿ ತ್ರಿಶೂರ್ ಅನ್ನು 'ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಚ್ಚಿನ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಇದರ ಸಾಮೀಪ್ಯವು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮಹಾನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಇತರ ನಗರಗಳು ಸಹ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.