  • ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಹಳದಿ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಇರಲು ಇದೇ ಕಾರಣ..

ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಹಳದಿ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಇರಲು ಇದೇ ಕಾರಣ..

 Purest gold: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 7, 2025, 11:50 AM IST
  • 100% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ
  • ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳು ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ

ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಹಳದಿ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಇರಲು ಇದೇ ಕಾರಣ..

Gold purity standards: 100% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಲುಪಿರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟ 999.99, ಅಂದರೆ 99.999% ಶುದ್ಧ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳು ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಮುಂದುವರಿದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿನ್ನವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.. ಅಲ್ಲದೇ ಚೀನಾ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಾತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ. ಇಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನವು 99.99% ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಿಸ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ವಿಸ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವಾದ ಪರ್ತ್ ಮಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೂಲ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಮಿಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಕೆನಡಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಯಲ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಮಿಂಟ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿನ್ನವು 99.99% ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳು, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯು ಕೆನಡಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಸೈಬೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಚಿನ್ನವು ಅದರ ಸ್ಥಿರ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಟಂಕಸಾಲೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ರಷ್ಯಾದ ರಫ್ತುಗಳು ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Purest goldಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನಶುದ್ಧವಾದ ಚಿನ್ನಚಿನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್

