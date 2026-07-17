Best FD Interest Rate: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿ (Post Office Time Deposit) ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಗದಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುತೇಕರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Canara Bank), ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿ
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯ FDಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು 6.40%–6.60% ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ (ಅವಧಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ). ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ₹2,00,000ವನ್ನ ಸುಮಾರು 555 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ವೇಳೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹30,000–₹35,000 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರದ ಲಾಭವೂ ಲಭ್ಯ.
ಎಸ್ಬಿಐ ಎಫ್ಡಿ
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ SBI, ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ₹2 ಲಕ್ಷವನ್ನ ಸುಮಾರು 2–3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ FD ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದಾಜು ₹27,000–₹33,000 ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ SBI ಇನ್ನೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ಎಫ್ಡಿ
PNB ಕೂಡ ಉತ್ತಮ FD ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು 6.40%–6.70% ನಡುವಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯಬಹುದು. ₹2 ಲಕ್ಷದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅಂದಾಜು ₹29,000–₹35,000 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5 ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ದೊರೆಯಬಹುದು. ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 7%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಹೋಲಿಕೆ
|ಬ್ಯಾಂಕ್
|ಅಂದಾಜು ಬಡ್ಡಿದರ
|₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಲಾಭ
|Canara Bank
|6.40%–6.60%
|₹30,000–₹35,000
|SBI
|6.30%–6.50%
|₹27,000–₹33,000
|PNB
|6.40%–6.70%
|₹29,000–₹35,000
|Post Office
|ಸುಮಾರು 7%+
|ಅವಧಿ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತ
(ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ನಿಜವಾದ ಬಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರ, ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸಂಯೋಜನೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.)
ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು:
* ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
* ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಅವಧಿ
* ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ
* ಮುಂಗಡವಾಗಿ FD ಮುರಿದರೆ ದಂಡದ ನಿಯಮ
* ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಲಭ್ಯತೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಇದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
FD ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
* ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
* ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ.
* ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಅವಧಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
* ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಹೂಡುವ ಬದಲು ವಿಭಜಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ₹2 ಲಕ್ಷ FD ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪಿಎನ್ಬಿ, ಎಸ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಹಣ ಹೂಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿದರ, ಉತ್ತಮ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)