FD Interest Rates: ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ FDಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ಹಾಗೂ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ FD ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ PNB ಮತ್ತು Canara Bank, SBIಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, SBI ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ FD ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 6.40% ರಿಂದ 6.45% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) 2 ವರ್ಷಗಳ FD ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 6.40% ರಿಂದ 6.60% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10% ವರೆಗೆ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ PNB ತನ್ನ FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ FD ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ FD ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 6.50% ರಿಂದ 6.60% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕ ದರಗಳೂ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ FD ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಹಣದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಮುಂಗಡ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
₹5 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ₹10 ಲಕ್ಷದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೇವಲ 0.10% ಅಥವಾ 0.20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ನೀಡಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರು FD ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷಗಳ FD ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ PNB ಮತ್ತು Canara Bank, SBIಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ FD ದರಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)