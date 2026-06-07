cheapest home loans in Indian Banks: ನಮಗೊಂದು ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೃಹ ಸಾಲ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ ಮನೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ (Financial policy) ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5.25ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಪೊ ದರ ಎಂದರೆ ದೇಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿದರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಈ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪಡೆಯುವ ನಿಧಿಯ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐಗಳು (EMI) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತೆ.
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಮತ್ತು ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೋ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕು (Public Sector Bank)ಗಳು ಉತ್ತಮವೋ ಎನ್ನುವುದು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಇವು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ.7.10ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಶೇ.7.10ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಶೇಕಡಾ 7.15 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ದರಗಳು ಶೇಕಡಾ 7.20 ರಷ್ಟು ಇದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಶೇ. 7.25 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬೇಗನೇ ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 7.50 ರಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇಕಡಾ 7.60 ರಷ್ಟು, ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಲದಾತ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇಕಡಾ 7.75 ರಷ್ಟು ಗೃಹಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇಕಡಾ 8 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 11.90 ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು. ಬಡ್ಡಿದರದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಪೂರ್ವಪಾವತಿ, ಸ್ವತ್ತುಮರುಸ್ವಾಧೀನ ಶುಲ್ಕಗಳು (Foreclosure fees) ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಸಾಲದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಲ್ (CIBIL) ಸ್ಕೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 750 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲನ ಬೇಗನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತವೆ.