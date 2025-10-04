ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...

Personal loan interest rates: ಹಣ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು... ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅನೇಕ ಜನರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು EMI ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ? Process fees ಇದೆಯೇ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI): ಈ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ 10.05 ರಿಂದ 15.05 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು 1,000 ರಿಂದ 15,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ: ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ 10.40 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 15.75 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.10.75ರಿಂದ ಶೇ.14.45ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್: ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ 9.99 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 24 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ 6,500 ರೂ.ಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು GST ಅನ್ನ ಸಹ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಐಸಿಐಸಿಐ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.10.60ರಿಂದ ಶೇ.16.50ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಶೇ.2ರವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಬಡ್ಡಿದರ ಶುಲ್ಕಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 9.98 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವು ಶೇ.5ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ 11.99 ರಿಂದ 18.99 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 3 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.
