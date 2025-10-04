English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...

ನೀವು ಏನಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಆತುರಪಡುವ ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಇಎಂಐಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ ಮತ್ತು ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾದಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 4, 2025, 12:19 PM IST
  • ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ SBI ವಾರ್ಷಿಕ 10.05 ರಿಂದ 15.05 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ವಾರ್ಷಿಕ 10.40 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 15.75 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ
  • ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.10.75ರಿಂದ ಶೇ.14.45ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ

ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...

Personal loan interest rates: ಹಣ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು... ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅನೇಕ ಜನರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು EMI ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ? Process fees ಇದೆಯೇ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...   

ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI): ಈ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ 10.05 ರಿಂದ 15.05 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು 1,000 ರಿಂದ 15,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ: ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ 10.40 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 15.75 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.10.75ರಿಂದ ಶೇ.14.45ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಬಾನಿ-ಅದಾನಿ ನಂತರ ಇವರೇ ನೋಡಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ! ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು

HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್: ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ 9.99 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 24 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ 6,500 ರೂ.ಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು GST ಅನ್ನ ಸಹ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಐಸಿಐಸಿಐ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.10.60ರಿಂದ ಶೇ.16.50ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಶೇ.2ರವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಬಡ್ಡಿದರ ಶುಲ್ಕಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 9.98 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವು ಶೇ.5ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ 11.99 ರಿಂದ 18.99 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 3 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Price Today : ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಶಾಕ್‌..! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

